Придумать небольшую историю которая бы помогла избавиться от негатива

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Придумать небольшую историю которая бы помогла избавиться от негатива
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Если люди всегда будут думать позитивно, в мире не будет бед, ведь они обычно пребывают в негативном состоянии, несмотря на то что это требует больших усилий.
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