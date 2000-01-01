Помните составить словосочетания в родительном падеже с числительными : 360 сантиметром, 2000 литров, 1830 км......
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Помните составить словосочетания в родительном падеже с числительными : 360 сантиметром, 2000 литров, 1830 км......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет триста шесть десят сантиметров ткани нет двухсот тысяч литров воды нет тысячи восемьсот тридцати км дороги
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