Помните составить словосочетания в родительном падеже с числительными : 360 сантиметром, 2000 литров, 1830 км......

Русский язык
Помните составить словосочетания в родительном падеже с числительными : 360 сантиметром, 2000 литров, 1830 км......
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет триста шесть десят сантиметров ткани нет двухсот тысяч литров воды нет тысячи восемьсот тридцати км дороги
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