Розповідь про життя молодої самки джмеля навесні
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Розповідь про життя молодої самки джмеля навесні
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А какой класс (8,7,9) ну вообще она нервничает потому,что старается успеть отложить яйца и вырастить потомство.
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