Из 24 одинаковых бочек 5 заполнены водой доверху, 11 – наполнены наполовину, а 8 боче?? пустые. Разделите эти бочки между тремя людьми так, чтобы каждому досталось поровну бочек и одинаковое количество воды. (Переливать воду ...
Алгебра
Из 24 одинаковых бочек 5 заполнены водой доверху, 11 – наполнены наполовину, а 8 боче?? пустые. Разделите эти бочки между тремя людьми так, чтобы каждому досталось поровну бочек и одинаковое количество воды. (Переливать воду не разрешается).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - 3ц+1п+1д 2 - 2ц+3п+3д 3 - 7п+1д Всем по 8 и по 3.5 бочки воды. Д - пустая Ц - целая П - половинка.
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