Из 24 одинаковых бочек 5 заполнены водой доверху, 11 – наполнены наполовину, а 8 боче?? пустые. Разделите эти бочки между тремя людьми так, чтобы каждому досталось поровну бочек и одинаковое количество воды. (Переливать воду ...

Алгебра

Из 24 одинаковых бочек 5 заполнены водой доверху, 11 – наполнены наполовину, а 8 боче?? пустые. Разделите эти бочки между тремя людьми так, чтобы каждому досталось поровну бочек и одинаковое количество воды. (Переливать воду не разрешается).

Автор: Гость