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K Br+Can(OH)²→? Продолжите уравнение
Химия
K Br+Can(OH)²→? Продолжите уравнение
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2KBr+Ca(OH)2->CaBr2+2KOH
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