Из 28 кг сливок получают 10 кг сливочного масла 1) сколько килограммов масла получится таким способом из 1680 кг сливок? 2) сколько килограммов сливок надо взять, чтобы таким способом получить 150 кг сливочного малса?

Математика

Из 28 кг сливок получают 10 кг сливочного масла 1) сколько килограммов масла получится таким способом из 1680 кг сливок? 2) сколько килограммов сливок надо взять, чтобы таким способом получить 150 кг сливочного малса?

Автор: Гость