МЫ ОТДЕЛИЛИ ЗАНАВЕСКОЙ УГОЛ КЛАССА И СПРЯТАЛИСЬ ТАМ. ПОДНЯЛИ НАД ГОЛОВАМИ ИГРУШЕЧНУЮ ЛИСУ , КОТА И ПЕТУХА. И ВОТ ОНИ ЗАГОВОРИЛИ КАК ЖИВЫЕ , НАЧАЛСЯ СПЕКТАКЛЬ. ПО КАКОЙ СКАЗКЕ ДЕТИ ПРИГОТОВИЛИ СПЕКТАКЛЬ ? КАК МОЖНО ЕГО ПРОДОЛЖИТ...

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МЫ ОТДЕЛИЛИ ЗАНАВЕСКОЙ УГОЛ КЛАССА И СПРЯТАЛИСЬ ТАМ. ПОДНЯЛИ НАД ГОЛОВАМИ ИГРУШЕЧНУЮ ЛИСУ , КОТА И ПЕТУХА. И ВОТ ОНИ ЗАГОВОРИЛИ КАК ЖИВЫЕ , НАЧАЛСЯ СПЕКТАКЛЬ. ПО КАКОЙ СКАЗКЕ ДЕТИ ПРИГОТОВИЛИ СПЕКТАКЛЬ ? КАК МОЖНО ЕГО ПРОДОЛЖИТЬ? НАПИШИ 3-4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!

Автор: Гость