МЫ ОТДЕЛИЛИ ЗАНАВЕСКОЙ УГОЛ КЛАССА И СПРЯТАЛИСЬ ТАМ. ПОДНЯЛИ НАД ГОЛОВАМИ ИГРУШЕЧНУЮ ЛИСУ , КОТА И ПЕТУХА. И ВОТ ОНИ ЗАГОВОРИЛИ КАК ЖИВЫЕ , НАЧАЛСЯ СПЕКТАКЛЬ. ПО КАКОЙ СКАЗКЕ ДЕТИ ПРИГОТОВИЛИ СПЕКТАКЛЬ ? КАК МОЖНО ЕГО ПРОДОЛЖИТ...
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МЫ ОТДЕЛИЛИ ЗАНАВЕСКОЙ УГОЛ КЛАССА И СПРЯТАЛИСЬ ТАМ. ПОДНЯЛИ НАД ГОЛОВАМИ ИГРУШЕЧНУЮ ЛИСУ , КОТА И ПЕТУХА. И ВОТ ОНИ ЗАГОВОРИЛИ КАК ЖИВЫЕ , НАЧАЛСЯ СПЕКТАКЛЬ. ПО КАКОЙ СКАЗКЕ ДЕТИ ПРИГОТОВИЛИ СПЕКТАКЛЬ ? КАК МОЖНО ЕГО ПРОДОЛЖИТЬ? НАПИШИ 3-4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идет повествование о том, что в классе показывают спектакль. Мы пердвигали кукол за занавеской. Ребята в классе внимательно смотрели наше представление. Когда мы закончили все хлопали в ладоши.
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