Из 36 метров ткани сшили 9 одинаковых плащей. сколько метров такой ткани потребуется на 11 одинаковых спортивных костюмов, если на каждый костюм расход уют на 1м такой ткани больше,чем на 1 плащ?

Математика

Из 36 метров ткани сшили 9 одинаковых плащей. сколько метров такой ткани потребуется на 11 одинаковых спортивных костюмов, если на каждый костюм расход уют на 1м такой ткани больше,чем на 1 плащ?

Автор: Гость