Из 36 метров ткани сшили 9 одинаковых плащей. сколько метров такой ткани потребуется на 11 одинаковых спортивных костюмов, если на каждый костюм расход уют на 1м такой ткани больше,чем на 1 плащ?
Математика
Из 36 метров ткани сшили 9 одинаковых плащей. сколько метров такой ткани потребуется на 11 одинаковых спортивных костюмов, если на каждый костюм расход уют на 1м такой ткани больше,чем на 1 плащ?
Ответ(ы):
Гость:
36:9=4 м ткани ушло на 1 плащ 4+1=5 м ткани ушло на пошив 1 спорт.костюма 11*5=55 м ткани ушло на пошив 11 спорт.костюмов
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