Из 40 учащихся 5 класса каждый либо ходит на 3 кружка, либо на 1 или вообще никуда не ходит. 33 ходят на кружок математике, 21 на кружок по дизайну, и 15 ходят на кружок по робототехнике. Сколько учащихся никуда не ходят? Пж с...

Математика
Из 40 учащихся 5 класса каждый либо ходит на 3 кружка, либо на 1 или вообще никуда не ходит. 33 ходят на кружок математике, 21 на кружок по дизайну, и 15 ходят на кружок по робототехнике. Сколько учащихся никуда не ходят? Пж срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40-33=7 Которые не ходят новозможно и ходят на другие кружки. 40-21=19 Которые не ходят новозможно и ходят на другие кружки. 40-15=25 Которые не ходят новозможно и ходят на другие кружки. 19-7=12 Которые не ходят новозможно и ходят на другие кружки. 25-19=6 Которые не ходят новозможно и ходят на другие кружки. 12-6=6 Которые не ходят точно
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