Пожалуйста помогите! Придумай и запиши два предложения: одно с именем сущ. вести, другое - с гл. вести.
Русский язык
Пожалуйста помогите! Придумай и запиши два предложения: одно с именем сущ. вести, другое - с гл. вести.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По телевизору сегодня утром сообщали вести о теракте в Украине Вчера мой брат стал вести меня через лес и я очень испугалась(испугался)
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