Из 7 1/2 т картофеля магазин продал
Математика
Из 7 1/2 т картофеля магазин продал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я неочень понел НО 1)7:2*1=3,5 в тоннах: 3тонны 500кг осталось
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