Помогите пожалуйста.Характеристика любого моря по плану. 1)Название моря. 2)К бассейну какого океана относится 3)Особенности географического положения,вид(окраинное или внутреннее ),площадь средняя и максимальная глубины. ...

География

Помогите пожалуйста.Характеристика любого моря по плану. 1)Название моря. 2)К бассейну какого океана относится 3)Особенности географического положения,вид(окраинное или внутреннее ),площадь средняя и максимальная глубины. 4)Особенности климата и гидрологического режима(в каких климатических поясах расположено ,средние температуры января и июля,наличие ледового покрова) 5)Солёность % 6)Ресурсы и хозяйственное значение 7)Экологические проблемы. Зарание Спасибо !

Автор: Гость