Помогите пожалуйста.Характеристика любого моря по плану. 1)Название моря. 2)К бассейну какого океана относится 3)Особенности географического положения,вид(окраинное или внутреннее ),площадь средняя и максимальная глубины. ...
География
Помогите пожалуйста.Характеристика любого моря по плану. 1)Название моря. 2)К бассейну какого океана относится 3)Особенности географического положения,вид(окраинное или внутреннее ),площадь средняя и максимальная глубины. 4)Особенности климата и гидрологического режима(в каких климатических поясах расположено ,средние температуры января и июля,наличие ледового покрова) 5)Солёность % 6)Ресурсы и хозяйственное значение 7)Экологические проблемы. Зарание Спасибо !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средиземное море Площадь2 500 000 км²Объём3 839 000 км³Наибольшая глубина5121 мСредняя глубина1541 м Берега Средиземного моря у гористых побережий преимущественноабразионные, выровненные, у низких —лагунно-лиманные и дельтовые; для восточного побережья Адриатического моря характерны берега далматинского типа входит до бассейна Антлантического океана Окрайние море
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
География