Треугольник АВС прямоугольный, угол С=90° Угол А=30° Д-ть: ВС 1/2 АВ

Геометрия
Треугольник АВС прямоугольный, угол С=90° Угол А=30° Д-ть: ВС 1/2 АВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как BC лежит против угла в 30° , то он равен половине гипотенузы.
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