Треугольник АВС прямоугольный, угол С=90° Угол А=30° Д-ть: ВС 1/2 АВ
Геометрия
Треугольник АВС прямоугольный, угол С=90° Угол А=30° Д-ть: ВС 1/2 АВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как BC лежит против угла в 30° , то он равен половине гипотенузы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Почему книга не была закончена,как планировал поэт,в 1943 году?Почему Твардовский н?? стал ее продолжать после победы?? Срочноооо!!!!!!!!!!
Математика
Для учеников начальных классов в школьной библиотеке есть 273 учебника по математике и 259 учебников по русскому языку сколько учебников должен зак...