Для учеников начальных классов в школьной библиотеке есть 273 учебника по математике и 259 учебников по русскому языку.Сколько учебников должен заказать библиотекарь,чтобы обеспечить 368 учеников учебниками по математике и русс...

Математика

Для учеников начальных классов в школьной библиотеке есть 273 учебника по математике и 259 учебников по русскому языку.Сколько учебников должен заказать библиотекарь,чтобы обеспечить 368 учеников учебниками по математике и русскому языку?

Автор: Гость