Для учеников начальных классов в школьной библиотеке есть 273 учебника по математике и 259 учебников по русскому языку.Сколько учебников должен заказать библиотекарь,чтобы обеспечить 368 учеников учебниками по математике и русс...
Математика
Для учеников начальных классов в школьной библиотеке есть 273 учебника по математике и 259 учебников по русскому языку.Сколько учебников должен заказать библиотекарь,чтобы обеспечить 368 учеников учебниками по математике и русскому языку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 368-273 = 95 учебников по математике 2) 368-295 = 73 учебника по русскому языку 3) 95=73 = 168 учебников всего
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