Высота футбольных ворот 2м 40 см она в два раза хоккейных ворот
Математика
Высота футбольных ворот 2м 40 см она в два раза хоккейных ворот
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высота хоккейных ворот 1м 20см
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