Душа хотела быть звездой, как понимаете? Только пожалуйста понятно, примерно 4 пре??ложения
Литература
Душа хотела быть звездой, как понимаете? Только пожалуйста понятно, примерно 4 пре??ложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она хотела летать, сверкать в толпе серых мыслей. Она хотела один раз загореться, сверкнуть. Так, чтобы это увидели и запомнили. И пусть она потом упадёт, впечатление и воспоминание о ней останется...
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