Повидло род склонение и падеж
Русский язык
Повидло род склонение и падеж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повидло - средний род,второе склонение,падеж именительный или винительный(смотря какой подтекст).
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