Привести два примера рекламы (1- вам нравится, 2-нет). Проанализировать и объяснить ??ОЧЕМУ?ДАЮ 50 БАЛОВ

Обществознание

Привести два примера рекламы (1- вам нравится, 2-нет). Проанализировать и объяснить ??ОЧЕМУ?ДАЮ 50 БАЛОВ

Автор: Гость