Привести два примера рекламы (1- вам нравится, 2-нет). Проанализировать и объяснить ??ОЧЕМУ?ДАЮ 50 БАЛОВ
Обществознание
Привести два примера рекламы (1- вам нравится, 2-нет). Проанализировать и объяснить ??ОЧЕМУ?ДАЮ 50 БАЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Реклама-двигатель торговли.Из этого следует,что реклама и помогает(производителям),и заставляет покупать ненужное (потребителям)
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