Помогите ответить на вопросы: 1. В каком случае при вводе текста следует нажимать клавишу ? 2. Как ставятся пробелы около знаков препинания? 3. В каких случаях используется знак «неразрывный дефис»? 4. В каких случаях ис...

Гость: Гость:

1. При переходе к новому абзацу 2. После знака препинания, обязательно ставится пробел (кроме тире и дефиса) 3. Для предотвращения разрыва частей слова или сочетания слов используется неразрывный дефис 4. Чтобы не допустить отрыв одного слова от другого в конце сроки 5. Вставка символа или сочетания клавиш. 6. "Дефис" - ставится без пробелов, "тире" - ставится с пробелами до и после знака. 7. Слова в кавычках или скобках, не должны отделяться от них пробелами. 8. Проверка текста при подготовке к печати. 9. Правописание, расстановка переносов, найти и заменить и т.д 10. Параметры-меню Сервис-Правописание-Установить флажки "Автоматически проверять орфографию" и "Автоматически проверять грамматику". 11. Контекстное меню - (слово волнистой линией) - Пропустить слово, откорректировать его или занести в словарь.(ВРОДЕ ТАК) 12. При выравнивании текста по ширине могут возникать слишком большие интервалы между словами. Чтобы это исправить, следует задать функцию автопереноса и этот процесс автоматизируется. 13. Выделить фрагмент текста, который нужно удалить и нажать на клавиатуре клавишу "delete". 14. Копировать или вырезать.