Помогите ответить на вопросы: 1. В каком случае при вводе текста следует нажимать клавишу ? 2. Как ставятся пробелы около знаков препинания? 3. В каких случаях используется знак «неразрывный дефис»? 4. В каких случаях ис...
Информатика
Помогите ответить на вопросы: 1. В каком случае при вводе текста следует нажимать клавишу ? 2. Как ставятся пробелы около знаков препинания? 3. В каких случаях используется знак «неразрывный дефис»? 4. В каких случаях используется знак «неразрывный пробел»? 5. Как поставить знак «длинное тире»? 6. Какая существует разница при вводе знаков «дефис» и «тире»? 7. Какие правила существуют при заключении фрагментов текста в кавычки и скобки? 8. Что понимается под термином «редактирование текста»? 9. Какие основные способы редактирования текста предлагает WORD? 10. Как установить режим автоматической проверки орфографии при вводе? 11. Как исправляются ошибки при установленном режиме автоматической проверки орфографии? 12. Для чего используют функцию автопереноса? 13. Как удалить фрагмент текста? 14. Как переместить фрагмент текста?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. При переходе к новому абзацу 2. После знака препинания, обязательно ставится пробел (кроме тире и дефиса) 3. Для предотвращения разрыва частей слова или сочетания слов используется неразрывный дефис 4. Чтобы не допустить отрыв одного слова от другого в конце сроки 5. Вставка символа или сочетания клавиш. 6. "Дефис" - ставится без пробелов, "тире" - ставится с пробелами до и после знака. 7. Слова в кавычках или скобках, не должны отделяться от них пробелами. 8. Проверка текста при подготовке к печати. 9. Правописание, расстановка переносов, найти и заменить и т.д 10. Параметры-меню Сервис-Правописание-Установить флажки "Автоматически проверять орфографию" и "Автоматически проверять грамматику". 11. Контекстное меню - (слово волнистой линией) - Пропустить слово, откорректировать его или занести в словарь.(ВРОДЕ ТАК) 12. При выравнивании текста по ширине могут возникать слишком большие интервалы между словами. Чтобы это исправить, следует задать функцию автопереноса и этот процесс автоматизируется. 13. Выделить фрагмент текста, который нужно удалить и нажать на клавиатуре клавишу "delete". 14. Копировать или вырезать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Українська мова
Вставити н нн знамен...ий безмежн...ий здоровен..ий оборон...ий орлин..ий оловян...ий неподолан..ий жадан..ий неждан...ий силен...ий повсякден.....
Алгебра
Найдите количество различных вариантов раскраски сторон правильного пятиугольн??ка в восемь цветов (каждая сторона целиком красится в какой-то цвет...