Семь стандартных игральных кубиков склеили вместе, как показано на рисунке. Приклеенные друг к другу грани содержат одинаковое число точек, а остальные грани закрашены. Сколько всего точек было на закрашенных гранях? а) 24 б)...

Математика

Семь стандартных игральных кубиков склеили вместе, как показано на рисунке. Приклеенные друг к другу грани содержат одинаковое число точек, а остальные грани закрашены. Сколько всего точек было на закрашенных гранях? а) 24 б) 90 в) 95 г) 105 д) 126 ссылка на картинку file:///C:/Users/user/Downloads/webcam-toy-photo83.jpg

Автор: Гость