Семь стандартных игральных кубиков склеили вместе, как показано на рисунке. Приклеенные друг к другу грани содержат одинаковое число точек, а остальные грани закрашены. Сколько всего точек было на закрашенных гранях? а) 24 б)...
Математика
Семь стандартных игральных кубиков склеили вместе, как показано на рисунке. Приклеенные друг к другу грани содержат одинаковое число точек, а остальные грани закрашены. Сколько всего точек было на закрашенных гранях? а) 24 б) 90 в) 95 г) 105 д) 126 ссылка на картинку file:///C:/Users/user/Downloads/webcam-toy-photo83.jpg
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача ведь легкая на 1 кубике 21 точка, а если прибавить еще и приклеенные стороны остальных кубиков, то получится 42 точки. затем, 21*7=147 точек и от этих 147-42=105 точек. сама только решила
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