Составь и запиши уравнение.Один из множителей равен 7,другой неизвестен..Значение произведения равно 28.Сколько уравнений тебе удалось записать?
Математика
Составь и запиши уравнение.Один из множителей равен 7,другой неизвестен..Значение произведения равно 28.Сколько уравнений тебе удалось записать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 первое-7*х=28 второе х*7=28
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