Составь и запиши уравнение.Один из множителей равен 7,другой неизвестен..Значение произведения равно 28.Сколько уравнений тебе удалось записать?

Математика

Составь и запиши уравнение.Один из множителей равен 7,другой неизвестен..Значение произведения равно 28.Сколько уравнений тебе удалось записать?

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