Найти слово четание прил. + сущ.-- м.р. р.п. прил. + сущ.-- ср.р. т.п. прил. + сущ.-- ж.р. д.??

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Найти слово четание прил. + сущ.-- м.р. р.п. прил. + сущ.-- ср.р. т.п. прил. + сущ.-- ж.р. д.??
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Может словосочетание?
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