1) 2,2/5:0,4-3,7 2) 1/4*10+3,5
Математика
1) 2,2/5:0,4-3,7 2) 1/4*10+3,5
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Гость:
Ммм,напиши попонятнее.
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