Yа сколько процентов увеличится площадь квадрата если каждую его сторону увеличи??ь в 2 раза?

Математика
Yа сколько процентов увеличится площадь квадрата если каждую его сторону увеличи??ь в 2 раза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х-площадь 2х*2 если изменить  Значит, увеличится на 100%
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