Yа сколько процентов увеличится площадь квадрата если каждую его сторону увеличи??ь в 2 раза?
Математика
Yа сколько процентов увеличится площадь квадрата если каждую его сторону увеличи??ь в 2 раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х-площадь 2х*2 если изменить Значит, увеличится на 100%
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