Самая крупная птица нашей страны
Окружающий мир
Самая крупная птица нашей страны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самая крупная птица нашей страны это Черный гриф это одна из крупнейших птицы России длина тела от 75 до 115 сантиметров размах крыла почти три метра вес 10 12 килограмм окрас оперения взрослых птиц темная или чернобурой голова покрыта пухом боковые части из-за задняя сторона шеи не оперенные только снизу окружена ошейником из длинных перьев
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