Разберите предложение: плохая шутка до добра не доведет.

Русский язык
Разберите предложение: плохая шутка до добра не доведет.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шутка - подлежащее не доведет - сказуемое плохая - прилагательное до добра - дополнение
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