Разберите предложение: плохая шутка до добра не доведет.
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Разберите предложение: плохая шутка до добра не доведет.
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Шутка - подлежащее не доведет - сказуемое плохая - прилагательное до добра - дополнение
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