Помогите плиз сочинение-рассуждение на тему Что такое стиль?
Русский язык
Помогите плиз сочинение-рассуждение на тему Что такое стиль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давайте разберём что такое стиль. Обычно стилем называют сочитание той или иной вещи вместе. Мы часто употребляем предложение " Она одета стильно". А мне кажется стиль - это когда модная вещь и такая вещь сейчас очень популярна. Так что стиль это модная вещь и популярная, и эту вещь надо уметь сочитать с другой вещью и тогда это будет выглядить как говориться " модно и стильно" надеюсь помогла)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Укажите номер пробирки, при встряхивании раствора в которой образуется обильная ??ена : 1-питьевая вода, 2-раствор СМС.
Английский язык
ДАЮ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ! №1 Use the verbs in parentheses in the correct form. a) I wish I (to meet) her after work for a friendly li...
Литература
Обществознание