Помогите плиз сочинение-рассуждение на тему Что такое стиль?

Гость: Гость:

Давайте разберём что такое стиль. Обычно стилем называют сочитание той или иной вещи вместе. Мы часто употребляем предложение " Она одета стильно". А мне кажется стиль - это когда модная вещь и такая вещь сейчас очень популярна. Так что стиль это модная вещь и популярная, и эту вещь надо уметь сочитать с другой вещью и тогда это будет выглядить как говориться " модно и стильно" надеюсь помогла)