Укажите номер пробирки, при встряхивании раствора в которой образуется обильная ??ена : 1-питьевая вода, 2-раствор СМС.
Химия
Укажите номер пробирки, при встряхивании раствора в которой образуется обильная ??ена : 1-питьевая вода, 2-раствор СМС.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В пробирке №2 образуется обильная пена.
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