Укажите номер пробирки, при встряхивании раствора в которой образуется обильная ??ена : 1-питьевая вода, 2-раствор СМС.

Химия

Укажите номер пробирки, при встряхивании раствора в которой образуется обильная ??ена : 1-питьевая вода, 2-раствор СМС.

Автор: Гость