Три брата получили в наследство 90000 долларов,которые по завещанию надо разделить ??ледующим образом:первому- половину того,что получит второй,третьему -3/2 того,что получит второй.Какую сумму денег получит каждый из братьев

Математика

Три брата получили в наследство 90000 долларов,которые по завещанию надо разделить ??ледующим образом:первому- половину того,что получит второй,третьему -3/2 того,что получит второй.Какую сумму денег получит каждый из братьев

Автор: Гость