Три брата получили в наследство 90000 долларов,которые по завещанию надо разделить ??ледующим образом:первому- половину того,что получит второй,третьему -3/2 того,что получит второй.Какую сумму денег получит каждый из братьев
Математика
Три брата получили в наследство 90000 долларов,которые по завещанию надо разделить ??ледующим образом:первому- половину того,что получит второй,третьему -3/2 того,что получит второй.Какую сумму денег получит каждый из братьев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим наследство второго за Х, тогда у первого - (1/2)*Х, а у третьего - (3/2)*Х получим 1/2 Х+ Х + 3/2 Х = 90000 3Х=90000 Х=30000 ответ 1 = 30000/2 = 15000 2 = 30000 3= 3*30000/2 = 45000
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