Что сделать на технологии в 5 классе из дерева.Скиньте ещё и схему(знаю что жироно ??о всё таки).Заранее спасибо!))

Технология

Что сделать на технологии в 5 классе из дерева.Скиньте ещё и схему(знаю что жироно ??о всё таки).Заранее спасибо!))

Автор: Гость