Что сделать на технологии в 5 классе из дерева.Скиньте ещё и схему(знаю что жироно ??о всё таки).Заранее спасибо!))

Технология
Что сделать на технологии в 5 классе из дерева.Скиньте ещё и схему(знаю что жироно ??о всё таки).Заранее спасибо!))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можешь сделать скворешник, вырезать резаком разные красивые узоры, можно выжигать на дереве!!!
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