Задайте вопрос к подлежащему.Дайте ответ 1.The children are cold The children 2.The boys were hangry The boys 3.My friends watch TV My friends 4.His grandmother watched TV His grandmother 5. Helen and Jane have got a pet Helen ...
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Задайте вопрос к подлежащему.Дайте ответ 1.The children are cold The children 2.The boys were hangry The boys 3.My friends watch TV My friends 4.His grandmother watched TV His grandmother 5. Helen and Jane have got a pet Helen and Jane
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Who is cold? The children. 2. Who was hungry? The boys. 3. Who watches TV? My friends. 4. Who watched TV? His grandmother. 5. Whio has got a pet? Helen and Jane.
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