В моей семье все привыкли к пчёлам.Только моя младшая дочь боялась их.Вот как я вылечил её от этого страха. когда я увидел,что новый рой сел на ветку ,я взял пчелиную матку в руки.Я заставил дочь надеть перчатки,набросил на её ...
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В моей семье все привыкли к пчёлам.Только моя младшая дочь боялась их.Вот как я вылечил её от этого страха. когда я увидел,что новый рой сел на ветку ,я взял пчелиную матку в руки.Я заставил дочь надеть перчатки,набросил на её голову косынка и отдал ей матку .Пчелы окружили чуть .они чудесной кистью повисли на её руке .мне принесли новый улей я поставил его слегка ударил дочь по руке. Рой отпал от неё и поселился в новом улье .С тех пор дочь перестала бояться пчёл. ПОМОГИТЕ найти все местоимения и определить в каком числе и падеже они стоят и записать три местоимения с разными предлогами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(В) моей (семье) - ед.ч., П.п. Моя (дочь) - ед.ч., И.п. Я - ед.ч., И.п. (Вылечил) её - ед.ч., В.п. (На) её (голову) - ед., В.п. Ей - ед.ч., Д.п. Они - мн.ч., И.п. (На) её (руке) - ед.ч., П.п. Мне - ед.ч., Д.п. Его - ед.ч., В.п. (От) неё - ед.ч., Р.п.
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