В моей семье все привыкли к пчёлам.Только моя младшая дочь боялась их.Вот как я вылечил её от этого страха. когда я увидел,что новый рой сел на ветку ,я взял пчелиную матку в руки.Я заставил дочь надеть перчатки,набросил на её ...

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В моей семье все привыкли к пчёлам.Только моя младшая дочь боялась их.Вот как я вылечил её от этого страха. когда я увидел,что новый рой сел на ветку ,я взял пчелиную матку в руки.Я заставил дочь надеть перчатки,набросил на её голову косынка и отдал ей матку .Пчелы окружили чуть .они чудесной кистью повисли на её руке .мне принесли новый улей я поставил его слегка ударил дочь по руке. Рой отпал от неё и поселился в новом улье .С тех пор дочь перестала бояться пчёл. ПОМОГИТЕ найти все местоимения и определить в каком числе и падеже они стоят и записать три местоимения с разными предлогами

Автор: Гость