Мощностпостоянного тока(в ваттах) вычисляется по формуле P= I*2 R,где I- сила тока(в амперах),R- сопроивление(в омах). пользуясь этой формулой,найдите сопротивление R(в омах),если мощность составляет 144,5 Вт,а сила тока равна ...

Математика
Мощностпостоянного тока(в ваттах) вычисляется по формуле P= I*2 R,где I- сила тока(в амперах),R- сопроивление(в омах). пользуясь этой формулой,найдите сопротивление R(в омах),если мощность составляет 144,5 Вт,а сила тока равна 8,5 А. помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из P=I*2*R => R=P/2*I R=144,5 Вт/(2*8,5 А); R=8,5 Ом. Ответ: R=8,5 Ом. Это физика 8 класс, если что, а не математика...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
H2SO4(к)+Mg-> NH3+O2->(над стрелкой Pt)
Ответить
Английский язык
Задайте вопрос к подлежащему.Дайте ответ 1.The children are cold The children 2.The boys were hangry The boys 3.My friends watch TV My friends 4.Hi...
Ответить
Русский язык
В моей семье все привыкли к пчёлам.Только моя младшая дочь боялась их.Вот как я вылечил её от этого страха. когда я увидел,что новый рой сел на вет...
Ответить
Окружающий мир
Самая крупная птица нашей страны
Ответить
Технология
Что сделать на технологии в 5 классе из дерева.Скиньте ещё и схему(знаю что жироно ??о всё таки).Заранее спасибо!))
Ответить