Мощностпостоянного тока(в ваттах) вычисляется по формуле P= I*2 R,где I- сила тока(в амперах),R- сопроивление(в омах). пользуясь этой формулой,найдите сопротивление R(в омах),если мощность составляет 144,5 Вт,а сила тока равна ...
Математика
Мощностпостоянного тока(в ваттах) вычисляется по формуле P= I*2 R,где I- сила тока(в амперах),R- сопроивление(в омах). пользуясь этой формулой,найдите сопротивление R(в омах),если мощность составляет 144,5 Вт,а сила тока равна 8,5 А. помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из P=I*2*R => R=P/2*I R=144,5 Вт/(2*8,5 А); R=8,5 Ом. Ответ: R=8,5 Ом. Это физика 8 класс, если что, а не математика...
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