Решите уравнение х+4/4-х/3=3 ответ:х=-24
Алгебра
Решите уравнение х+4/4-х/3=3 ответ:х=-24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+4/4-x/3=3 (x+4)*3/4-x=3 3x+12=12-3x 6x=0 x=0
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