Номер 7 и 5 пж, впрос жизнм

Гость: Гость:

5. Разделить 1) 6,4:10=0,64 2) 15,6:3=5,2 3) 0,9:100=0,009 4) 200,8:4=50,2 7. Решить задачу, составляя уравнение Пусть х – цена ковровой дорожки, тогда стоимость ковра составит х+2356,5. Также известно, что ковер в 4 раза дороже ковровой дорожки, т.е. его цену можно представить как 4х. 4х=х+2356,5 4х-х=2356,5 3х=2356,5 х=785,5 (рублей) – стоит ковровая дорожка. 4х=4*785,5=3142 (рубля)- стоит ковер. Ответ: ковер стоит 3142 рубля.