Оксана задувала свечи на торте, испеченому к её дню рождения. При 1-ой попытке она задула3/4 свечек, а при 2-ой остаток-4. Сколько свечек было на торте у Оксаны?

Математика

Оксана задувала свечи на торте, испеченому к её дню рождения. При 1-ой попытке она задула3/4 свечек, а при 2-ой остаток-4. Сколько свечек было на торте у Оксаны?

Автор: Гость