Оксана задувала свечи на торте, испеченому к её дню рождения. При 1-ой попытке она задула3/4 свечек, а при 2-ой остаток-4. Сколько свечек было на торте у Оксаны?
Математика
Оксана задувала свечи на торте, испеченому к её дню рождения. При 1-ой попытке она задула3/4 свечек, а при 2-ой остаток-4. Сколько свечек было на торте у Оксаны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается, что 4 это 1/4 часть количества свечек, а таких частей всего 4. Т.е. всего свечей было 4*4=16
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