Рассказ про своего любимого героя грея из повести алые паруса

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Вторым главным героем в повести представлен Артур Грэй, который наоборот родился в богатой семье, и у него то же была своя мечта – стать капитаном и он стал им. В 15 лет он пошел на судно простым матросом и в течение времени плавания капитан корабля обучал Артура разным морским наукам. После четырёх лет плаваний, вернувшись домой, Артур взял у родителей крупную сумму денег для приобретения собственного корабля. И с этого момента он плавал по морям и океанам капитаном. И однажды во время своего очередного путешествия Артур встретил Ассоль, которая ему очень понравилась. И узнав о её мечте, он решил и исполнил её. Ассоль – главная героиня романтической повести, замкнутая и красивая девушка, которая очень любила своего отца, доверяла только ему и жила мечтой, которую ей подарил сказочник. Артур Грей – свободолюбивый человек, лидер по характеру, уважающий мнение других, образованный и понимающий, и целеустремленно идущий к своим целям. Все эти качества делали из него знаменитого человека.