Что было дорого в жизни А. Платонову

Гость: Гость:

ели:1) устанавливать причинно-следственную связь между событиями в рассказе; 2)формировать умение самостоятельно работать с текстом художественного произведения; 3) формировать умение находить в тексте изобразительные средства и определять их роль в произведении; 4) развивать логическое мышление, интерес к чтению; 5) воспитывать нравственные качества.Оборудование: подвижные карточки (понятия и их определения); листы с заданиями для каждого ученика.№ п/пэтапаурока Ход урока Элементы деятельности по формированию УУД 1.Организационный момент. Регулятивные:целеполагание,прогнозирование 2.Повторение изученного.1) Расположите карточки парами (на доске): эпитет – сравнение – метафора – (определение понятия) олицетворение –2) Что было дорого в жизни Платонову?3)Почему именно человек труда стал главным героем произведений Платонова?4)Проверка задания с карточками. Сегодня на уроке нам эти понятия понадобятся.5)Дома вы перечитали рассказ А.Платонова «Песчаная учительница». Вспомните, куда назначили учительницей Марию Никифоровну.- Найдите в тексте описание пустыни.Прочитаем вслух (читает ученик). Личностные:формирование человеколюбия,уважения к труду;познавательные:выполнение универсальных логических действий (классификация, анализ), смысловое чтение, отбор нужной информации;регулятивные: контроль, коррекция;коммуникативные:развитие устной речи, умение слушать и вступать в диалог. 3.Сейчас мы выполним лабораторную работу и выясним, как в рассказе показано противоборство людей и пустыни, какие художественные средства использует писатель, чтобы сделать эту картину яркой и впечатляющей. (У каждого ученика – лист с заданиями.)Задание 1.Найдите в главе 2 яркие слова, рисующие враждебный человеку облик пустыни, где затерялось село Хошутово.В первый «бархан» запишите эпитеты.Во второй – сравнения.В третий – метафоры, олицетворения. Прочитаем, что у нас получилось.-Автор называет пустыню «мёртвой». Подтверждают ли наши находки авторское определение?- Как же здесь живут люди? Выполним задание 2. Задание2 (работа в группах).-Каким увидела Хошутово Мария Никифоровна? Запишите в прямоугольник слова и выражения, рисующие облик села.-Как природа действует на человека? Запишите справа.Проверка.Беседа по тексту.-Почему жители Хошутова относились к школе равнодушно?-Почему дети теряли интерес к учению?-Вспомните, какую ситуацию мы называем ситуацией нравственного выбора героя?-Оказалась ли в этой ситуации Мария Никифоровна?-Как могла поступить Мария Никифоровна в этой обстановке? Какое решение она приняла?-Как изменились облик села, жизнь крестьян, их отношение к школе и друг к другу через 2 года? Продолжим лабораторную работу.Задание 3 (самостоятельная работа).Что дала шелюга жителям? Запишите на «ветках».Как теперь живут здесь люди? Запишите справа.Самопроверка (ответы на обратной стороне доски).Учитель. Я тоже посмотрю ваши работы и поставлю оценки. Личностные:формирование черт характера (коллективизма, самостоятельности);оценивание результатов собственной деятельности;регулятивные:осуществление действий по реализации плана;контроль, оценка, коррекция;познавательные:поиск и выделение необходимой информации; умение работать с текстом; установка причинно-следственных связей;построение логической цепочки рассуждений; знаково-символические действия;коммуникативные:умение слушать и вступать в диалог, критично относиться к собственному мнению; учёт позиции других людей, участие в коллективном обсуждении проблем, оценка последствий коллективных решений. 4.Вывод (проверка понимания нового материала). Итак, благодаря чему произошли изменения в жизни села Хошутова? (1 запись: труд, преодоление обстоятельств)(На доске: 1)___________Жизнь 2)____________ 3) ____________ )-Могла ли Мария Никифоровна одна преодолеть обстоятельства (трудности)? (2 запись: взаимопомощь)-Итак, жизнь в селе наладилась, «зауютили» неприветливые усадьбы. Марии Никифоровне предложили ехать в Сафуту. Зачем?-Перед каким жизненным выбором встала Мария Никифоровна, получив это предложение?-Как называется эта ситуация?-Согласны ли вы с тем, что жизнь Марии Никифоровны будет похоронена в песчаной пустыне?Можно ли назвать героиню счастливым человеком?(3 запись: способность отдавать, дарить, любить)На доске «вырисовывается» запись полностью:труд, преодоление обстоятельствЖизнь взаимопомощь способность отдавать, дарить, любить (труд души)-Надеюсь, теперь вам более понятны станут слова Платонова, что люди «родились на свет не для того, чтобы истратить, уничтожить свою жизнь в пустом наслаждении ею, но для того, чтобы отдать её обратно правде, земле, народу».