Сделайте полный анализ стихотворения Бунина 'шумели листья, облетая'

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Сделайте полный анализ стихотворения Бунина 'шумели листья, облетая'
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Гость:
И.А.Бунин начинал свое творчество как поэт. Несмотря на то что он стал знаменит как прозаик, Бунин до конца своей жизни писал стихи. Стихотворение "Шумели листья, облетая..." он написал в 1901 году.Он обладал замечательным слухом и обонянием, природу чувствовал как живую. Его язык очень образный, яркий. Метафоры "шумели листья, облетая", "лес заводил вой", "С вихрем шумным кружиться"  наглядно и образно описывают окружающую лирического героя действительность. А эпитеты "осенний вой", "пляски жуткой" эмоционально воздействуют на чувства. Лирический герой его  стихотворения "Шумели листья, облетаю..." - мальчик. Через его восприятие мы видим окружающий мир природы. Мы можем допустить, что это стихотворение автобиографическое. Произведение небольшое, всего три строфы, написанные четырехстопным ямбом. В первых двух строфах поэт использует перекрестную рифмовку, а в третьей, последней, - опоясывающую. В своем стихотворении он создал тот образ осенней природы, который был так близок и понятен ему.
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