Вставити н нн знамен...ий безмежн...ий здоровен..ий оборон...ий орлин..ий оловян...ий неподолан..ий жадан..ий неждан...ий силен...ий повсякден...ий блажен...й

Українська мова
Вставити н нн знамен...ий безмежн...ий здоровен..ий оборон...ий орлин..ий оловян...ий неподолан..ий жадан..ий неждан...ий силен...ий повсякден...ий блажен...й
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаменний, безмежний, здоровенний, обороний, орлиний, оловяний, неполадний, жаданий, нежданий, силенний, повсякдений, блажений
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