Веревка выдерживает груз массой 150 кг при вертикальном подъеме его с некоторым ус??орением, и груз массой 750 кг при опускании его с таким же по модулю ускорением. Груз какой массы можно поднимать с помощью этой верёвки равно...

Физика

Веревка выдерживает груз массой 150 кг при вертикальном подъеме его с некоторым ус??орением, и груз массой 750 кг при опускании его с таким же по модулю ускорением. Груз какой массы можно поднимать с помощью этой верёвки равномерно?

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