Помогите пожалуйста фона ппроторяымрпяыатлллпап

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Помогите пожалуйста фона ппроторяымрпяыатлллпап
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Автор: Гость
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Гость:
Блин плохо видно ..........
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