Разобрать предложение по частям речи:Второго на шеи у синего моря

Русский язык
Разобрать предложение по частям речи:Второго на шеи у синего моря
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второго это подлежащие, выражено числительным на шеи обстоятельство, выражено предлог с сущ. у моря дополнение, выражено предлог с сущ синего определение, выражено прилагательным
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