Пример юмористического рассказа Кратко

Гость: Гость:

То такое юмористические рассказы и как их писать? Юмористические рассказы представляют собой небольшие по объему прозаические произведения, в которых изображена какая-либо смешная ситуация (или кажущаяся смешной с точки зрения автора) . Обычно в юмористических рассказах мало действующих лиц и всего лишь одна-единственная сюжетная линия. Юмористические рассказы, в свою очередь могут подразделяться на анекдоты, юморески, истории из жизни и т. д. Тематика юмористических рассказов может колебаться от строго социальной до личной, в принципе - это как раз тот жанр, в котором практически нет никаких ограничений по тематике и художественным средствам, главное, чтобы в повествовании была заложена определенная динамика и чтобы читателю было смешно. Кажется, что писать юмористические рассказы не тяжело, главное иметь какой-то забавный сюжет и дело в шляпе. Но, на самом деле, написание юмористических рассказов - очень сложное и кропотливое дело, требующее множества навыков. Прежде всего, автор должен уметь так хорошо оперировать словами и художественными средствами, чтобы на одной-двух страничках своего произведения представить изображаемую ситуацию таким образом, чтобы не просто заставить читателя улыбнуться, а привести его к чистой радости, искреннему смеху и, может быть, даже к заразительному хохоту. Но для достижения таких блестящих результатов нужно обладать если не талантом, то отточенными практическими навыками. Что нужно знать для написания юмористических рассказов? Перво-наперво, нужно ознакомится с литературными образчиками данного жанра - прочитать классические юмористические рассказы. У мэтров можно научится многому: от подачи произведения до особых приемов, секретов жанра. Следующий этап - ознакомится со всем арсеналом средств, используемых при написании юмористических рассказов. Что сюда можно отнести? Характерные образы героев, комичные черты характера или внешности (за счет изображения особо любимых в народе образов и черт характера можно создать довольно комичную ситуацию, которая выльется в забавный юмористический рассказ) , преувеличенное или преуменьшенное представление конкретных лиц, событий, явлений, ситуаций (приемы гиперболы или литоты) , внезапная развязка (неожиданный поворот ситуации на 180 градусов, приводящий к неожиданным последствиям) , смешное сравнение, игра слов, использование комических героев или ситуаций и т. д. И пожалуй, самым главным, без чего написание юмористических рассказов никак не может состояться, является нали