Почему книга не была закончена,как планировал поэт,в 1943 году?Почему Твардовский н?? стал ее продолжать после победы?? Срочноооо!!!!!!!!!!
Литература
Почему книга не была закончена,как планировал поэт,в 1943 году?Почему Твардовский н?? стал ее продолжать после победы?? Срочноооо!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда в 1943 году Твардовский хотел закончить поэму, он получил множество писем, в которых читатели требовали продолжения. В 1942—1943 году поэт пережил тяжёлый творческий кризис. В армии и в гражданской читательской аудитории «Книгу про бойца» принимали на ура, но партийное руководство раскритиковало её за пессимизм и отсутствие упоминаний о руководящей роли партии. Секретарь союза писателей СССР Александр Фадеев признавался: «поэма отвечает его сердцу», но «…надо следовать не влечениям сердца, а партийным установкам». Тем не менее, Твардовский продолжает работу, крайне неохотно соглашаясь на цензурную правку и купюры текста. В итоге поэма была завершена в 1945 году вместе с окончанием войны.
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