Найти произвидение числа 35 и17 103и 9

Математика
Найти произвидение числа 35 и17 103и 9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35*17=595 103*9=927 все))
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