А) 4,31 - x = 5,18. Прошу краткого обьяснения

Математика
А) 4,31 - x = 5,18. Прошу краткого обьяснения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти неизвестное вычитаемое (х), надо из уменьшаемого (4,31) вычесть разность (5,18) х = 4,31 - 5,18 Вычитание заменяем сложением с противоположным числом х = 4,31 + (- 5,18) Чтобы сложить два числа с разными знаками, надо из большего модуля вычесть меньший и поставить знак большего х = - (5,18 - 4,31) х = - 0,87 Дальше проверка 4,31 - (-0,87) = 4,31 + 0,87 = 5,18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найти произвидение числа 35 и17 103и 9
Ответить
Литература
Почему книга не была закончена,как планировал поэт,в 1943 году?Почему Твардовский н?? стал ее продолжать после победы?? Срочноооо!!!!!!!!!!
Ответить
Математика
Для учеников начальных классов в школьной библиотеке есть 273 учебника по математике и 259 учебников по русскому языку сколько учебников должен зак...
Ответить
Математика
Высота футбольных ворот 2м 40 см она в два раза хоккейных ворот
Ответить
Математика
1)Чем похожи частные каждой строки? 892:4 580:5 954:3 678:6 798:7 408:8 567:7 330:6 595:7 531:9 2)Найди значен??я частных.Признак сходства установл...
Ответить