А) 4,31 - x = 5,18. Прошу краткого обьяснения

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Чтобы найти неизвестное вычитаемое (х), надо из уменьшаемого (4,31) вычесть разность (5,18) х = 4,31 - 5,18 Вычитание заменяем сложением с противоположным числом х = 4,31 + (- 5,18) Чтобы сложить два числа с разными знаками, надо из большего модуля вычесть меньший и поставить знак большего х = - (5,18 - 4,31) х = - 0,87 Дальше проверка 4,31 - (-0,87) = 4,31 + 0,87 = 5,18