География 5-6 классы стр 76 номер 10

География
География 5-6 классы стр 76 номер 10
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Автор: Гость
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Гость:
Надо спрятаться в подвале! А если честно ответ я не знаю
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