Из 9 кг сырых зёрен кофе получается 7.5 жареных Сколько кг сырых зёрен кофе надо взя??ь, чтобы получить 3 кг жареных?

Математика

Из 9 кг сырых зёрен кофе получается 7.5 жареных Сколько кг сырых зёрен кофе надо взя??ь, чтобы получить 3 кг жареных?

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