Из 9 кг сырых зёрен кофе получается 7.5 жареных Сколько кг сырых зёрен кофе надо взя??ь, чтобы получить 3 кг жареных?
Математика
Из 9 кг сырых зёрен кофе получается 7.5 жареных Сколько кг сырых зёрен кофе надо взя??ь, чтобы получить 3 кг жареных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9кг(с)-7.5кг(ж) x кг(с)-3кг(ж) => x = (9*3)/7.5=3.6 кг(с)
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