Подобрать проверочное слово подчеркнуть безударные гласные з...мля, зав...нтить, тр..ва, пом...рить, зар...дить
Русский язык
Подобрать проверочное слово подчеркнуть безударные гласные з...мля, зав...нтить, тр..ва, пом...рить, зар...дить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земля-земли завинтить-винт трава-травка помирить-мир зародить-род
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